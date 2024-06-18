Женщина ранена в результате атаки БПЛА под Грайвороном

Жительница белгородского села Мокрая Орловка пострадала в результате атаки украинского беспилотника. После оказания первой помощи ее перевезут в больницу Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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