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Военкор Котенок: Счастье и Станица Луганская перешли под контроль властей ЛНР

Военкор Котенок: Счастье и Станица Луганская перешли под контроль властей ЛНР

Город Счастье и поселок городского типа Станица Луганская, расположенные на территории Луганской области, перешли под контроль властей ЛНР.

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