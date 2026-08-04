Мнение: «Зеленский пытается сохранить влияние на силовиков», – Павел Волков

Обозреватель издания «Украина.ру», журналист Павел Волков в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский подтвердил назначение Рустема Умерова на пост главы Службы внешней разведки Украины.
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