В Петербурге женщина на футбольном поле напала на детей, мешавших ей заниматься фитнессом

В Санкт-Петербурге женщина напала на группу школьников, игравших в мяч на спортивной площадке. Агрессорша требовала, чтобы дети прервали игру и ушли прочь, чтобы она могла позаниматься фитнессом посреди футбольного поля.
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