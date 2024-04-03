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Османская империя в конце XVIII века

Османская империя в конце XVIII века

Территория и население империиВ конце XVIII века, незадолго до потрясений, вызванных Французской революцией, Османская империя представляла собой крупное государство, охватывавшее земли Балкан (с территориями современной Сербии, Боснии, Косово, Македонии, Албании, Греции, Болгарии и значительной части Румынии), Анатолии (современная Турция), Ближнего Востока и Северной Африки (территории современной Сирии, Ливана, Иордании, Израиля, Ирака, Кувейта, части Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Туниса и Алжира).

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