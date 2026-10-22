Дочь Сергея Жукова, Ника, рассказала о буллинге из-за известности отца на шоу «Кино в деталях». 17-летняя начинающая актриса отметила, что редкие посещения школы и творческая деятельность стали причиной травли, начавшейся еще в младших классах.