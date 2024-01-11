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Славянская доктрина

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Вымерзающее Подмосковье

Вымерзающее Подмосковье

Исторические напёрстки Вымерзающее Подмосковье С одной стороны тема не требует большой аналитики, поскольку Ваш покорный слуга является обитателем так называемого «человейника», «спального района», «многоэтажного треша» в рядовом провинциальном губернском городе.

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Комментарии
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Александр
Регион заметно лучше себя чувствует,чем при Леониде Ильиче.
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9 час.
Владимир Соловьев
Губернатор Ворбьёв кремлёвский ставленник: каков губернатор, таков и регион. Хорошо, что не вся Россия такая.
Ответить
9 час.
Николай Кочергин
Про Хуснуллина - отдельный вопрос. Он поставлен министром &quot;серыми&quot;, чтобы реализовывать получаемые бабки в свой карман. Это одна тема. Вторая: как мусульманин, он активно участвует в привлечении завоза диких азиатов со Средней Азии в Россию. Тем самым усиливая социальную и национальную напряженность в регионах, где издревле жило население по другим законам, чуждое выходцам со Средней Азии и Кавказа. Их, с молоком матери, приучали к ненависти к жителям России. Кстати,татары и башкиры для них - такие же русские (хотя и мусульмане) и, если они не примут правильную сторону, заезжая орда их не пощадит. Я уже в своей жизни это проходил,
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5 час.

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