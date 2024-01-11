Вымерзающее Подмосковье

Николай Кочергин

Про Хуснуллина - отдельный вопрос. Он поставлен министром "серыми", чтобы реализовывать получаемые бабки в свой карман. Это одна тема. Вторая: как мусульманин, он активно участвует в привлечении завоза диких азиатов со Средней Азии в Россию. Тем самым усиливая социальную и национальную напряженность в регионах, где издревле жило население по другим законам, чуждое выходцам со Средней Азии и Кавказа. Их, с молоком матери, приучали к ненависти к жителям России. Кстати,татары и башкиры для них - такие же русские (хотя и мусульмане) и, если они не примут правильную сторону, заезжая орда их не пощадит. Я уже в своей жизни это проходил,