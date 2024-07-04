Песков: Эрдоган не является возможным посредником на переговорах по Украине

Он подтвердил, что на встрече Эрдогана и Путина обсуждалась тема конфликта на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта.
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