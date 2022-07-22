МЧС предупредило о затяжных грозах и ливнях в Новосибирской области

Специалисты МЧС России предупредили о возможном возникновении происшествий, связанных с непогодой. Так, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске и области на выходных 23 и 24 июля ожидаются грозы, дожди и сильный порывистый ветер.