Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

Шесть лет "строгача" за хищение 2,9 млрд рублей для бывшего министра

Шесть лет "строгача" за хищение 2,9 млрд рублей для бывшего министра

Суд огласил приговор экс-министру транспорта Челябинской области Нечаеву. Советский районный суд города Челябинска вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении бывшего главы регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии