Шесть лет "строгача" за хищение 2,9 млрд рублей для бывшего министра

Суд огласил приговор экс-министру транспорта Челябинской области Нечаеву. Советский районный суд города Челябинска вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении бывшего главы регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева.
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