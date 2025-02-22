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Отмена занятий в школах Челябинска 22 февраля: об этом сообщили в ЕДДС

Отмена занятий в школах Челябинска 22 февраля: об этом сообщили в ЕДДС

Решение будет принято утром в субботу, исходя из погодных условий. Предварительно по региону ожидалось похолодание до -28 градусов.

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