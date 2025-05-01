В зоне СВО начали применять детекторы для перехвата аналогового видео с дронов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Новые детекторы дронов «Сокол» для перехвата аналогового видео с беспилотников начали применять в зоне спецоперации, на данный момент российским военнослужащим поставлено 120 изделий.
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