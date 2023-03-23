Улицы в Атамановке отремонтируют в рамках «БКД»

Ремонт центральных улиц Матюгина, Совхозной и Заводской, а также участков улиц Набережная и 1-я Облепиховая в Атамановке будет выполнен в 2023 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минстроя Забайкалья.