Глава Кронштадтского района вручил награды жителям блокадного Ленинграда в честь 80-летия Победы

Сейчас они проходят лечение в больнице имени Иоанна Кронштадтского По указу президента России Владимира Путина и поручению губернатора Петербурга Александра Беглова вручили государственные награды в честь восьмидесятилетия Великой Победы, сообщил сегодня в своём телеграм-канале глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.
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