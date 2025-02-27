Глава Кронштадтского района вручил награды жителям блокадного Ленинграда в честь 80-летия Победы

Сейчас они проходят лечение в больнице имени Иоанна Кронштадтского По указу президента России Владимира Путина и поручению губернатора Петербурга Александра Беглова вручили государственные награды в честь восьмидесятилетия Великой Победы, сообщил сегодня в своём телеграм-канале глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.