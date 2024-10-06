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ТАСС: Чекалина признала вину на первом допросе и затем отказалась от показаний

ТАСС: Чекалина признала вину на первом допросе и затем отказалась от показаний

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, дала признательные показания по делу о незаконном переводе за рубеж более 250 млн рублей во время первого допроса, но затем изменила решение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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