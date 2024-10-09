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Военное обозрение

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Парламентские выборы в Грузии или О том, как много можно увидеть через призму политики небольшой страны

Парламентские выборы в Грузии или О том, как много можно увидеть через призму политики небольшой страны

Грузия продолжает лавировать между жерновами Брюсселя и одного из крупных проектов, но итог будет понятен уже скоро - по результатам выборов.

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