Японцы начнут сброс в океан воды с АЭС Фукусимы 24 августа

Вячеслав Пикулин

извините.... у нас куда не кинь все знают о вселенной все свезды и про сикоко лет световых.... а про океан наш 6% спрашивается нах космос с океанами разберитесь... я так понимаю.. деньги отмывают.... ну зачем знать нам... что звезду открыли математически... и нам рассказывают что она такая... стоп... а где нашь океан? я думаю нашим сказали тронете... вам кердык... я про тех кто в океане живет