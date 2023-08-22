Ну что, откушаем радиоактивной икорки и светящихся крабов?Правительство Японии решило начать сброс воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа, об этом объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Японцы начнут сброс в океан воды с АЭС Фукусимы 24 августа
Комментарии
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Вячеслав Пикулин
не смешите... нас не спрашивают чернобыль свое показал... а таких как вы за то типа... пожизнено...
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16 час.
Вячеслав Пикулин
извините.... у нас куда не кинь все знают о вселенной все свезды и про сикоко лет световых.... а про океан наш 6% спрашивается нах космос с океанами разберитесь... я так понимаю.. деньги отмывают.... ну зачем знать нам... что звезду открыли математически... и нам рассказывают что она такая... стоп... а где нашь океан? я думаю нашим сказали тронете... вам кердык... я про тех кто в океане живет
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16 час.
Вячеслав Пикулин
просто нах нам космос... океан... и все страны молчат... но лезут в космос... а океан писяют... ну объясните мне дураку..
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15 час.
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