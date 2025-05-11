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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Каролина» вышла вперед в серии 2-го раунда с «Вашингтоном», выиграв 3-й матч (4:0). Свечников забил победный гол

На 33-й минуте форвард «Харрикейнс» Андрей Свечников открыл счет в этой игре, забросив победную шайбу.

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