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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Головин: «Восхищает, что Дзюба в 36 продолжает отмечаться голевыми действиями. Я ожидал этого, но не думал, что он так быстро будет давать результат»

В 5 матчах за «Акрон» на счету форварда 1 гол и 3 ассиста. «Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отмечаться голевыми действиями.

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