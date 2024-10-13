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Остин выразил беспокойство из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

Остин выразил беспокойство из-за ударов ЦАХАЛ по позициям миротворцев в Ливане

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с израильским коллегой Йоавом Галантом и в телефонном разговоре выразил беспокойство из-за сообщений об ударах армии страны по позициям миротворческих сил ООН в Ливане.

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