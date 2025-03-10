«Ради этого развелся с женой»: Собчак высказалась о личной жизни SHAMAN'а

Накануне певец официально объявил о своих отношениях с главой Лиги безопасного Интернета. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина Aleksander Polyakov/Global Look PressНакануне во время своего сольного концерта на Live Арене певец Ярослав Дронов (SHAMAN) подтвердил слухи о том, что его отношения с Екатериной Мизулиной переросли из дружеских в романтические.