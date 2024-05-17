Ямальские спортсмены вышли в полуфинал международного конкурса «КАРДО»

Два представителя Ямала, Никита Конев из Салехарда и Виталий Киргинцев из Ноябрьска, успешно преодолели отборочный этап и вышли в полуфинал престижного международного конкурса уличной культуры и спорта «КАРДО» среди тысяч участников со всего мира.
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