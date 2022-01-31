Секретарь СНБО Украины заявил, что русским языком пользоваться очень опасно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости защиты русскоязычных граждан, заявив, что это может быть опасным.