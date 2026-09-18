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Царьград

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Александр Шуваев сообщил о гибели мальчика из-за взрыва боеприпаса

Александр Шуваев сообщил о гибели мальчика из-за взрыва боеприпаса

В поселке Ракитное, Белгородская область, восьмилетний мальчик погиб от взрыва боеприпаса, который он поднял.

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