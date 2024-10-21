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Сальдо: После победы в СВО Херсонская область выставит счет Украине за ущерб

Сальдо: После победы в СВО Херсонская область выставит счет Украине за ущерб

После того, как Российская Федерация одержит победу в специальной военной операции, Херсонская область предъявит Украине счет за весь нанесенный киевским режимом ущерб.

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