Жалобы на мошенничество при аренде бунгало в Турции выросли вдвое

В летний сезон в Турции резко обострилась проблема фиктивных объявлений о сдаче жилья, число жалоб на такой обман выросло более чем на сто процентов за неделю, заявил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
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