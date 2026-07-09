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Жалобы на мошенничество при аренде бунгало в Турции выросли вдвое

Жалобы на мошенничество при аренде бунгало в Турции выросли вдвое

В летний сезон в Турции резко обострилась проблема фиктивных объявлений о сдаче жилья, число жалоб на такой обман выросло более чем на сто процентов за неделю, заявил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

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