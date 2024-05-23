Комплексный ремонт улицы Куйбышева в Самаре: обустройство цветочных клумб и посадка деревьев

Комплексный ремонт улицы Куйбышева в Самаре продолжается, и вы уже можете увидеть результаты работ. Подрядчик приступил к обустройству цветочных клумб, а также подготовке к посадке новых деревьев и кустарников.
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