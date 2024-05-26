В московском метрополитене появилось более 100 элементов новой наружной навигации

В Московском метрополитене продолжается масштабное совершенствование навигационной системы. На данный момент уже установлено более 100 новых указателей этажей, которые помогают пассажирам легко ориентироваться в метро.
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