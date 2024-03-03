Зеленский обрушился с критикой на союзников из-за внутренних споров

Президент Украины не смог понять, почему иностранные партнёры оставляют его без оружияВладимир Зеленский возмутился поведением союзников, которые ведут внутренние политические споры и не отправляют всё больше военных грузов для Украины.
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