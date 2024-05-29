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Россия выступила за расчет цен на свое сырье без привязки к мировым эталонам

Россия выступила за расчет цен на свое сырье без привязки к мировым эталонам

Россия выступила за расчет цен на свое сырье без привязки к мировым эталонам Татьяна АрестоваЭксперты Центра ценовых индексов Газпромбанка пришли к выводу, что сырьевые товары, экспортируемые Россией, по цене значительно отличаются от эталонных иностранных аналогов.

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