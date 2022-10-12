"ВЫ НАМ ЕЩЁ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ОТВЕТИТЕ": СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ – НАЦКОРПУС УКРАИНЫ

ФОТО: HOME FOR HEROES/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Появившийся накануне в телеграм-каналах видеоролик с кадрами казни укронацистами мирных людей, поверивших, что Россия вернулась на свои земли, потряс всех своей циничностью и жестокостью.