Страна и люди

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"ВЫ НАМ ЕЩЁ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ОТВЕТИТЕ": СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ – НАЦКОРПУС УКРАИНЫ

"ВЫ НАМ ЕЩЁ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ОТВЕТИТЕ": СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ – НАЦКОРПУС УКРАИНЫ

ФОТО: HOME FOR HEROES/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Появившийся накануне в телеграм-каналах видеоролик с кадрами казни укронацистами мирных людей, поверивших, что Россия вернулась на свои земли, потряс всех своей циничностью и жестокостью.

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