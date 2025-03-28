В TikTok авторы видео из Бангкока пытаются быть оптимистами. Накладывают на пугающие кадры жизнерадостную музыку.
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В TikTok авторы видео из Бангкока пытаются быть оптимистами. Накладывают на пугающие кадры жизнерадостную музыку.