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Калуга-поиск

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Прокуратура открыла горячую линию для приёма заявок после атаки БПЛА

Прокуратура открыла горячую линию для приёма заявок после атаки БПЛА

Прокуратура Калужской области открыла горячую линию после атаки БПЛА. В Калуге после ночной атаки беспилотников повреждены объекты инфраструктуры, есть 9 пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.

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