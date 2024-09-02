Bloomberg: Израиль обратился к РФ за помощью в освобождении заложников в Газе Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман накануне посетил Москву.
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Bloomberg: Израиль обратился к РФ за помощью в освобождении заложников в Газе Военный секретарь премьер-министра Израиля генерал-майор Роман Гофман накануне посетил Москву.
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