Житель Челябинска получил 3 года за захват медиков в заложники

В Челябинске 40-летний мужчина получил 3 года 2 месяца принудительных работ за то, что в феврале прошлого года под угрозой аэрозольного пистолета удерживал в своей квартире администратора и фельдшера частной клиники, приехавших на вызов для лечения алкозависимости.