США до сих пор не восстановили полноценную работу Starlink для ВСУ, сообщил Зеленский. Иногда может казаться, что Украина использует Starlink для ударов вглубь России, это не так.
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