Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Правительство России планирует ужесточить требования по русскому языку к детям мигрантов.
Власти России ужесточают требования по русскому языку к детям мигрантов. С родителей особый спрос
Комментарии
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Исаак Рукшин
Вы забыли, Владислав, в перечислении: грабящих, бьющих, убивающих, насилующих НАШИХ граждан и гражданок, начиная с детского возраста.
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6 час.
Исаак Рукшин
Это не ошибки, Юрий, это преступление. Депутаты, сенаторы и их руководители, лоббируя (слово-то какое говённое) поощряя, способствуя, приветствуя массовый завоз мигрантов делают это не из нужд повышения экономики страны, на которую им испражниться (мягко, культурно, корректно говоря), а из жажды личной выгоды, нажиться на взятках, что убедительно доказали Белоусов и Бастрыкин - кто это знаете!
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6 час.
Sergey
если бы наши власти хотели навести порядок, то за месяц все бы сделали! значит такая установка с самого верха.....
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1 час.
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