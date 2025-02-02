Власти России ужесточают требования по русскому языку к детям мигрантов. С родителей особый спрос

Исаак Рукшин

Это не ошибки, Юрий, это преступление. Депутаты, сенаторы и их руководители, лоббируя (слово-то какое говённое) поощряя, способствуя, приветствуя массовый завоз мигрантов делают это не из нужд повышения экономики страны, на которую им испражниться (мягко, культурно, корректно говоря), а из жажды личной выгоды, нажиться на взятках, что убедительно доказали Белоусов и Бастрыкин - кто это знаете!