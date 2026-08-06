В Горно-Алтайске обновили почти 8 км водопровода за два года

В Горно-Алтайске за два года обновили почти 8 км водопровода. Начато строительство новых сетей на улицах Огородной, Черемшанской, Водопроводной и в переулке Красноармейском – водой обеспечат более 450 жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.