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В Горно-Алтайске обновили почти 8 км водопровода за два года

В Горно-Алтайске обновили почти 8 км водопровода за два года

В Горно-Алтайске за два года обновили почти 8 км водопровода. Начато строительство новых сетей на улицах Огородной, Черемшанской, Водопроводной и в переулке Красноармейском – водой обеспечат более 450 жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

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