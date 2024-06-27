Кадыров готов выставить против ВС Эстонии двух безоружных и раненых бойцов РФ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал шуточный пост, в котором рассказал, что попросил командира «Ахмата» Алаудинова двух бойцов перебросить в сторону эстонской армии.
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