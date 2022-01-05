В событиях в Казахстане найден польский след

Найден ключевой сетевой координатор беспорядков в Казахстане. Как сообщает популярный в Казахстане Telegram-канал "Келин услышала", судя по актуальному контенту канала NEXTA Life, именно он является главным координатором протестов в Казахстане.
Найден ключевой сетевой координатор беспорядков в Казахстане. Как сообщает популярный в Казахстане Telegram-канал "Келин услышала", судя по актуальному контенту канала NEXTA Life, именно он является главным координатором протестов в Казахстане.
Свежие комментарии