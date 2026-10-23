Правда ли все люди в теории могут дожить до 120 лет На сегодняшний день рекорд по долголетию принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, прожившей 122 года.
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