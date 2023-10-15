Более 700 голливудских актеров подписали открытое письмо в поддержку Израиля

Актриса Галь Гадот и другие артисты подписали письмо в поддержку ИзраиляЗвезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот, оскароносная актриса Джейми Ли Кертис и другие голливудские звезды подписались под открытым письмом в поддержку Израиля.