Кто из жен Николаева поет лучше: Королева или Проскурякова?

И бывшая, и настоящая жена Игоря Николаева – певицы. Этот факт подтолкнул узнать: а кто лучше? Экс-солист группы "Банд’Эрос", основатель группы "Т9" Владимир Солдатов (SOLDATOV) в эксклюзивном интервью "Дни.