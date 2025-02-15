В Никола-Ленивце объявили программу на Масленицу

Тема Масленицы 2025 года — «Жил на свете рыцарь бедный…». Зрители увидят сожжение 22-метровых мельниц, с которыми будет бороться доблестный рыцарь, а также смогут принять участие в мастер-классах, потанцевать, послушать музыку и наесться блинами.