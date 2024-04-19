«Москвич» опроверг информацию о возможном банкротстве

Зарегистрированная в Гонконге фирма Silver Basis Investment Development Company собирается подать в суд заявление о банкротстве МАЗ «Москвич» из-за невыплаты долга и неустойки по договору, заключенному еще в 2020 году при Renault.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии