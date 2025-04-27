Полицейские и общественники Самарской области провели экскурсию для школьников в территориальном отделе полиции

В Похвистневском районе, в рамках профориентационной работы с подростками, полицейские совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Вобликовой и сотрудниками Центра занятости населения организовали и провели экскурсию для учеников среднеобразовательной школы в Межмуниципальном отделе полиции.