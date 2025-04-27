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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Самарской области провели экскурсию для школьников в территориальном отделе полиции

В Похвистневском районе, в рамках профориентационной работы с подростками, полицейские совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Вобликовой и сотрудниками Центра занятости населения организовали и провели экскурсию для учеников среднеобразовательной школы в Межмуниципальном отделе полиции.

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