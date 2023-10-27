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Переговоры о слиянии Western Digital и Kioxia развалились Ещё недавно считалось, что о ...

Переговоры о слиянии Western Digital и Kioxia развалились Ещё недавно считалось, что о ...

Переговоры о слиянии Western Digital и Kioxia развалилисьЕщё недавно считалось, что о сделке Western Digital и Kioxia будет объявлено в конце октября, но агентство Nikkei вчера вечером сообщило, что переговоры на эту тему прекращены.

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