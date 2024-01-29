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test mazurok

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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Крым 24 |Z| Все новости Крыма

📃 В Каменском массиве Симферополя есть сложности с оформлением документов на земельные участки и имущество граждан Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, на сегодняшний день на территории республики оформлены правоустанавливающие документы 479 кооперативов и СНТ, еще 247 — в стадии оформления.

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