Крым 24 |Z| Все новости Крыма

📃 В Каменском массиве Симферополя есть сложности с оформлением документов на земельные участки и имущество граждан Как сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов, на сегодняшний день на территории республики оформлены правоустанавливающие документы 479 кооперативов и СНТ, еще 247 — в стадии оформления.