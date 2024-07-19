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Мигрант планировал взорвать вокзал в Ессентуках: кто ему это поручил?

Мигрант планировал взорвать вокзал в Ессентуках: кто ему это поручил?

После преступления он собирался уехать в Сирию. Преступник задержан, заведено уголовное дело. Он уже признался, что готовил теракт по заданию кураторов запрещенного в России движения «Исламское государство».

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