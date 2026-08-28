Владимир Путин протестировал новый автомобиль Volga К 50 в Нижнем Новгороде

Владимир Путин посетил нижегородский автокластер, где производится новый автомобиль Volga К 50. В рамках визита глава государства протестировал машину, проехав на ней от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании.
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